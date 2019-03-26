〈北部〉竹市6國中小 實施新生總量管制

2019-03-26

〔記者洪美秀／竹市報導〕真是擠破頭！新竹市今年度實施總量管制的學校包括竹光、光武及培英三所國中及關埔、龍山和三民等三所國小，上週六辦理新生登記，六所總量管制學校新生登記率都超過一百廿％，市府教育處表示，新生登記後，將依總量管制學校要點內容排序，四月八日公告，四月十三日報到，未能獲報到的學生會依其志願轉銜到鄰近學校就讀，保障學生就學權益。

登記率都超過120％

教育處學管科表示，實施總量管制的學校中，培英國中學區總人數九百一十一人，核定招生數為七百五十人，廿三日登記人數約八百五十人。光武國中學區總人數七百人，核定招生數四百廿人，登記人數約五百廿人。竹光國中學區總人數四百四十八人，核定招生數三百六十人，登記人數三百九十九人，登記率都超過一百廿％。

另國小總量管制部分，龍山國小學區總人數八百零四人，核定招生數兩百卅二人，登記人數約五百廿人（與關埔國小重複登記有三百四十四人），關埔國小學區總人數五百六十九人，核定招生數兩百九十人，登記人數四百卅人（與龍山重複登記有三百四十四人）。而三民國小學區總人數五百卅三人，核定招生數三百一十九人，登記人數四百一十人，都有超過一百廿％登記率。

學生可依志願轉銜其他學校

市府教育處表示，實施總量管制的六所學校在辦理新生入學登記後，會依照新竹市國民中小學班級總量管制學校新生分發及學生轉入學要點的順序排序，四月八日公告、四月十三日報到，未能進總量管制學校的學生則可依志願轉銜到其他學校就讀。

教育處官員表示，去年關埔、龍山兩國小學生的家長曾質疑孩子無法就近入學，但今年這種情況應不會出現，市府已行文給教育部，提出關埔與龍山兩國小的班級學生數今年仍需從廿九人調高到每班卅五人，兩校新生入學總數可望調高到六百卅人，若以兩校的新生登記數扣除重複登記部分共六百零六人，將可滿足關埔與龍山兩學區所有新生入學需求。

且依過往經驗，登記人數會大於實際就讀人數，部分學生可能選擇到私校或清大附小和實驗中學或鄰近學校就讀，學生就學權益都可獲保障，家長不用過度擔憂。

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