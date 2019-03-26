〈北部〉準備統測 中壢高商生宣誓關手機社群

2019-03-26

〔記者李容萍／中壢報導〕四技二專統一入學測驗（簡稱統測）將於五月四日、五日舉行，中壢高商延續傳統，為高三考生舉辦「統測包高中」祈福系列活動，由校長蘇鴻銘率家長會長、班導師陪考生準備象徵聰明、勤學、好彩頭的青蔥、芹菜、蘿蔔、包子、糕、粽等祈福供品到學校附近的廟宇祈福，在校園櫻花樹下設置「祈願亭」，由考生一一掛上祈願卡，並宣誓收起手機關閉臉書、不發IG以求高中。

宣誓內容包括「為求理想成績必當用盡洪荒之力好好準備，收起手機、關閉FB、不發IG，祈求上蒼考試當天，天氣晴、心情好、考試順，題目簡單、每猜必對！若有違誓言，願意接受買到機王、手機當機、帳號被盜之處罰，絕無怨言。」學生都覺得誓詞內容有決心，也有創意。

祈願亭上也繫著考生們滿滿的願望，「會的都寫對！不會的都猜對！沒寫的都送分！」等，內容讓人莞爾。

蘇鴻銘表示，為了讓高三考生們專心準備統測，學校貼心幫各班購置手機集中收納袋，希望在這段非常時期內讓考生心無旁鶩，努力衝刺。

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