〈北部〉助台商回流 市府與經濟部組平台

2019-03-26

〔記者李容萍／中壢報導〕市長鄭文燦昨天針對桃園市吸引台商回流的優勢表示，台商回流台灣投資，主要的考量包括生產基地的交通、地理區位、產業的供應鏈與充沛的高品質人力等，桃園在這些條件當中都是首選，因此許多台商指名要落腳桃園；市府與經濟部組成平台，吸引很多台商登記，不管是要找土地或廠房，市府都會盡力、盡快協助。

鄭文燦說，桃園目前有七個產業園區開發案正在進行中，但因法規的設計、開發的速度有點慢，為此他建議中央把開發的時程再縮短，以前平均要三到四年，這樣時間太久了，趕不上市場的變化，希望能夠加速產業園區的開發。

對於桃園如何因應缺地問題，鄭文燦指出，桃園市有產業園區的開發，也有公益仲介平台協助找民間可以釋出的工業用地，另有工業區立體化政策、讓原來的母廠可擴大生產線與產能；此外，還有毗鄰擴大的方案，可以讓工業用地就地擴大。

鄭文燦強調，這些方案相當多元，就是希望能在這次回流方案當中，解決缺地、缺工、缺水、缺電等問題。

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