〈北部〉民進黨立委初選 1人登記3人領表

2019-03-26

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕民進黨桃園市黨部昨起接連五天受理黨內立委初選登記，首日第四選區有前市議員范綱祥完成領表登記，而第一選區現任立委鄭運鵬、第二選區現任立委陳賴素美以及第四選區現任立委鄭寶清均由助理代為領表，預計今天將會完成登記。

三、五選區 尚無人表態參選

民進黨在桃園市六個選區有三席立委，分別為第一選區（桃園十一里、蘆竹、龜山）鄭運鵬、第二選區（楊梅、大園、觀音、新屋）陳賴素美、第四選區（桃園）鄭寶清；第六選區（八德、大溪、復興、中壢十二里）的無黨籍立委趙正宇，則是策略合作夥伴。而第三選區、第五選區目前尚無人表態參選，黨內沒列入初選登記，目前正徵詢各方意見，據了解，第三選區可能由市議員彭俊豪或前立委黃仁杼出戰，也不排除與綠黨市議員王浩宇合作；第五選區則鎖定徵詢不分區立委蔣絜安或市議員楊家俍出戰。

第四選區可能兩人以上競爭

民進黨桃市黨部指出，同選區超過兩人以上登記，將於四月十七日前進行協調，如協調不成，黨中央將在四月廿二日至五月十七日間進行民調，五月廿二日統一公布提名參選名單。

昨天范綱祥以現金繳清七十五萬元的登記參選費，他表示，台灣政治太過激情、缺乏專業，虛耗內鬥，他在擔任議員期間處理選民服務，處理問題時常遇到制度問題，往往礙於立法權怠惰，導致法規仍不合時宜，問題無法解決，盼自己成為一磚一瓦、能扎實修補法規缺漏的立法者，以及成為政策的監督、溝通與說明者。

至於國民黨方面，桃園市黨部十八日起一連三天受理第一梯次的第三選區（中壢）及第五選區（平鎮、龍潭）立委初選登記，第三選區有立委吳志揚、市議員魯明哲登記參選，第五選區則有立委呂玉玲，市議員舒翠玲、黃敬平完成領表登記；第三、五選區立委都為國民黨籍，因此被列為單純選區，結果黨內參選爆炸，且登記者都有一定實力，成了熱門選區。

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