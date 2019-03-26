〈北部〉漁港清淤 傳垃圾丟西湖濕地

2019-03-26

〔記者鄭名翔、劉力仁／綜合報導〕苗栗縣後龍鎮西湖濕地為國家級重要保育濕地，昨日有讀者向本報投訴，指稱苗栗縣政府進行「公司寮漁港淤砂疏濬」工程，卻將廢土倒在西湖濕地內，苗栗縣議員陳光軒等人前往會勘也發現濕地內有淤沙、廢棄建材，痛批苗縣府破壞珍貴溼地，要求「給全民一個交代！」水利署也已展開調查，並要求施工單位今、明兩天盡快清除。

苗栗縣政府秘書長陳斌山解釋，西湖濕地於前年十二月劃設，但公司寮清淤工程前年十一月就已發包，由於公司寮位於溼地範圍內，因此過往都將淤沙倒於一旁作為養灘，但劃設為濕地後，養灘及濕地保育如何同步進行，將再請示行政院內政部營建署及農委會漁業署。

苗縣府澄清是海上漂流物

苗縣府農業處則稱，溼地上的垃圾為海上漂流物，建材廢棄物也是原本就已存在於濕地內，與清淤工程無關；濕地主管單位水利處長楊明鐃則稱，對農業處於西湖濕地堆淤沙養灘一事毫不知情，將盡速派人了解。

陳光軒昨天會同苗栗縣自然生態學會人員前往會勘，砲轟苗縣府狡辯，指濕地內的廢棄建材為近期才出現，農業處在傾倒淤沙時，若發現有廢棄物應立即警覺通報，但卻視若無睹；而主管的水利處對此情形竟稱毫無知悉，不僅明顯疏於維護，更凸顯苗縣府內部橫向溝通「當機」。

環保團體綠色陣線協會林長茂則表示，此案例明顯是違法傾倒，補助單位為農委會漁業署也欠缺督導責任；而苗縣府去年也用同樣方法，違法濫倒廢土於海岸南岸，長期違法破壞環境。

強調非疏濬承包商濫倒

陳斌山則強調，經查廢棄物非承包商傾倒，而養灘作法也是依照中央保護海岸線的政策，至於後來劃設為濕地保育區，將再請示內政部解釋兩者是否互相衝突。

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