〈北部〉宜蘭橋改建 保留南側橋墩橋台

2019-03-25

〔記者張議晨／宜蘭報導〕擁有八十年歷史的宜蘭橋橋身老舊，宜蘭縣政府與宜蘭市公所爭取五．一億元改建，因具歷史意義，宜蘭縣文資審議會最近決議，把南側橋台、橋墩列冊追蹤，外界憂心影響改建工期；縣府表示，不會影響工程，是否影響工期仍待評估。

宜蘭橋建於一九三九年日治時期，原本僅有兩線道，一九六八年在橋樑兩側擴建，成為現在的四線道，目前全長一百六十二．三公尺、寬十五．八公尺。

去年民間認為，宜蘭橋對宜蘭市發展頗具歷史意義，提報列為文化資產，文化局最近也召開文資審議會，現勘後認為南側八號橋墩、橋台保存尚佳，決議列冊追蹤。

由於宜蘭橋橋身老舊，且寬度、人行空間不足，舊有橋墩可能影響宜蘭河通洪斷面，縣府、市公所爭取五．一億元重建經費，全案經中央核定，預計四月底動工，現因列冊追蹤一案，各界擔心為改建工程投下變數。

宜蘭市長江聰淵說，市公所支持保存部分橋樑結構，另一方面，宜蘭橋改建是許多宜蘭人的期待，若要保存結構體，應在不影響工程情況下討論，如移至一旁，或尋求適當位置保存，以利新橋照計畫完工。

對此，縣府表示，列冊追蹤的橋墩、橋台，應該不影響重建工程，考量宜蘭河腹地較小，施工動線要再做調整，是否影響完工日期，還要再討論。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/