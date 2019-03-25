〈北部〉萬榮高山箭筍 進入採收季

2019-03-25

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮除了海岸山脈西側的光復鄉太巴塱部落有產箭筍，對面中央山脈東側的萬榮鄉紅葉、馬遠部落，則主打海拔更高的「高山箭筍」，近日已上市。萬榮鄉公所將在三十日週六舉辦「遇箭萬榮」箭竹筍促銷暨健走活動。鄉長古明光說，四月三日起也將前進花蓮市重慶市場擺攤一週，歡迎消費者一起挺原鄉農民。

無毒栽培 週末健走促銷

光復的箭筍三月初開始少量產出，但萬榮鄉馬遠、紅葉部落的箭筍長在海拔約五百到八百公尺的山坡地，海拔較高，產季也比較晚，最近進入採收季。鄉長古明光說，萬榮的箭筍比起生長在海岸山脈三、四百公尺的箭筍，因為氣溫比較低、濕氣也較高，生長慢、纖維也較細嫩，筍殼也比較紅，因沒有病蟲害，完全是無毒栽培。他說，含有豐富的水分、蛋白質、鐵、鈣、維他命等營養，熱量低又能促進腸胃蠕動，堪稱最佳減肥美食！

萬榮鄉公所將在週六三十日舉辦「遇箭萬榮」箭筍健走活動，出發集合地點在紅葉國小，除了自己開車之外，事先報名者，可搭乘萬榮鄉公所安排的接駁車，在瑞穗火車站後站下車搭車，接駁車發車時間早上七點、七點半，回程十一點五十分，報名電話8751321轉分機172。

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