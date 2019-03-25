〈北部〉竹南往青草漁港產業道 地主封了

2019-03-25

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣竹南鎮通往青草漁港的產業道路，上個月地主以私人土地為由以護欄封閉路口，禁止人車通行，但當地居民質疑該路段已供大眾通行約一甲子，擅自封路使居民、漁獲車輛被迫改走自行車道，嚴重影響通行安全，盼公部門能積極介入協調，還路於民。

地主不滿公所拓路未經同意

竹南鎮長方進興表示，該路段原為三米寬私人土地，去年公所未經地主同意便拓寬成五米並加做水溝，引發地主不滿，才衍生大動作封路，但因該路段尚未被認定為既成道路，公部門無法強制拆除，日前已通知人在國外的地主，將盡速安排協商，解決紛爭。

苗栗縣政府工務處道路管理科長林釗群表示，目前未收到該路段地主或公所提出認定為既成道路的申請，故該路段並非既成道路，也無相關交通標誌或標線之道路，公部門介入有難度。

林釗群解釋，基於公眾利益考量，且已為公所鋪設維護道路，公所仍可主張屬於公有財產，為維護施設道路目的而將路障拆除。

公所積極協商呼籲地主理性

方進興說，目前已積極找地主協商，期盼盡速取得共識；但鎮公所也提醒，該路段有通行事實，地主未經申請許可擅自封路，恐涉違法，盼地主能理性處理爭議，以免造成鄰里糾紛。

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