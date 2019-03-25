〈北部〉《北橫櫻花季攝影賽》空拍上巴陵雲海 消防員奪金

2019-03-25

〔記者李容萍／復興報導〕為期一個月的「北橫櫻花季」昨天落幕，市府風景區管理處統計，今年櫻花季雖因暖冬影響花況不如預期，仍吸引近五萬人次上山賞花觀景，目前下巴陵拉拉山遊客中心及周圍，由風管處種植的近二百株千島櫻、吉野櫻仍盛開，點綴於山林之中，美不勝收，民眾可把握時間前往欣賞最後一波的北橫（巴陵）櫻花。

櫻花季落幕 近5萬人次上山賞花

北橫櫻花季今年增加攝影行銷比賽，吸引五三四件作品報名，競爭激烈，評審結果昨揭曉，風管處長廖育儀頒獎，由消防局第四大隊巴陵分隊隊員湯柏豪以「上巴陵空拍之美」的雲海作品贏得金牌獎、獲五萬元獎金；銀牌為曾金蘭的「風景如畫」、銅牌為陳森寬的「巴陵橋之美」，各獲獎金三萬、二萬元；得獎與十件優選作品，即日起至四月底在拉拉山遊客中心展出。

閒暇愛玩空拍機的湯柏豪，老家在宜蘭，考量從復興區巴陵回宜蘭較近，二年多前從中壢消防分隊請調巴陵消防分隊，發現上巴陵地區環境優美、空氣清新，從此愛上巴陵的原始、自然、農產品和部落原住民的親切。為把當地最燦爛的陽光、美景，用鏡頭記錄下來，二年多來他一有空便在拉拉山的觀景台操作空拍機，也和同好分享美照。

湯柏豪表示，因拉拉山的溫度較低，空拍機的電池蓄電量較少，金牌作品「上巴陵空拍之美」是二二八連假時在上巴陵觀景台拍攝，海拔高度約一千五百公尺，當天雨後清晨原本想拍攝的彩虹沒出現，卻意外捕捉到美麗壯觀的雲海。

湯柏豪說，拉拉山雲海形成多在雨後水氣充足時，春季最易看見，冬季次之，夏季雨後偶爾會有，且以雨過天青時最美。他在友人的提議下挑選三張作品參賽，沒想到首次參加攝影比賽就抱回一金一佳作，讓他非常開心。

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