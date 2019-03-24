〈北部〉彩色版宜蘭河濱公園 月底完工

2019-03-24

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭市公所向體育署爭取一千七百餘萬元，翻修宜蘭河濱公園籃球場及足球場，並增設草地、照明設備、槌球場、極限運動設施等，月底即將完工，整個河濱公園鋪面已變成「彩色版」，繽紛亮眼吸引目光；市公所指出，希望藉由彩色鋪面讓公園更有特色，吸引更多人運動、踏青。

宜蘭河濱公園在一九九七年由宜蘭縣政府完成整體規劃，陸續在宜蘭河堤畔闢建運動場及自行車道，二○一六年移交宜蘭市公所維護管理。宜蘭河濱公園相關設施使用逾二十年，運動場地鋪面損壞，籃球架也腐蝕生鏽有安全疑慮，到了夜間更因照明設備不足，環境昏暗人煙罕至。

宜蘭市公所向體育署爭取經費，共斥資一千七百六十六萬元，除移設河濱公園籃球場，更新鋪面及籃球架，足球場草皮也進行整頓，改善排水問題，減少蚊蟲孳生，並在公園增設三座燈柱，加強園區照明，提升設施安全性及使用率。

另，河濱公園也增設槌球場及極限運動場，造福長輩與青年朋友；工程在去年九月動工，月底就可完工啟用，籃球場鋪面煥然一新，變成了「彩色版」，吸引很多民眾目光。宜蘭市公所指出，希望藉由鮮豔色彩，讓民眾親近公園多利用運動設施，也希望成為宜市另一個觀光景點。

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