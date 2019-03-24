〈北部〉花蓮疏濬土石量 將達百萬立方公尺

2019-03-24

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣花蓮溪及秀姑巒溪，每到颱風季節因降水量集中，最容易引發洪澇災害，影響民生安全，目前距離汛期還有一個月，縣內各級防汛機關已提前進行整備工作，原規劃疏濬土石量約六十一萬立方公尺，將增加通洪斷面，提高至百萬立方公尺，維持水路暢通。

水利署第九河川局近日已在溪床執行疏濬工程，並補助花蓮縣政府一般性清淤工程費三千二百萬元辦理清疏，其中一千五百萬元交由各鄉鎮市公所進行排水及小型排水路預防性清溝，確保豪雨來臨時的排水順暢。

九河局長謝明昌說，原規劃汛期前疏濬量為六十一萬立方公尺，在相關人員努力下，另增加卅五萬立方公尺，疏濬總量應可達到九十六萬立方公尺，除增加通洪斷面，亦兼供東砂北運，穩定北部地區砂石料源。

由於花蓮溪、秀姑巒溪及立霧溪，在每年乾旱季節，主支流匯流處及出海口附近裸露河灘地，容易因強風吹襲引發風飛沙，揚塵情況嚴重，花蓮縣環保局今年也在附近設置自動監測站，採樣每小時空氣品質，並同步上傳網站及六座電子看板，即時監測數據，一旦濃度偏高，水車將至影響街道灑水，降低揚塵危害。

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