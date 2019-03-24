〈北部〉追思舞蹈家 宜市訂3/24「羅曼菲日」

2019-03-24

〔記者游明金／宜蘭報導〕知名舞蹈家羅曼菲在十三年前三月廿四日病逝，宜蘭市公所昨在中山公園羅曼菲紀念雕像旁舉辦追思會；市長江聰淵宣佈，每年三月廿四日訂為「羅曼菲日」，並舉辦舞蹈比賽，表達對羅曼菲追思，傳承舞蹈藝術教育，讓文化種子發芽茁壯。

蘭陽舞蹈團編舞悼念

追思會除各界獻花致意，蘭陽舞蹈團唐稏璇特別編舞「流轉」，用翩然舞姿表達悼念；市長江聰說，羅曼菲是閃耀星辰，訂定「羅曼菲日」除紀念追思，也要規劃舉辦舞蹈比賽，透過專業舞蹈傳遞表演藝術，讓更多人了解羅曼菲，為宜蘭孕育更多文化果實。

規劃舉辦舞蹈比賽

江聰淵還透露，當時市公所原本有意將羅曼菲紀念雕像移至「龍鄉樓」街角展示，甚至想把原救國團大樓未更名「龍鄉樓」之前，也考慮以「曼菲樓」命名，但是宜蘭縣文化局則認為紀念雕像已經在中山公園宜蘭演藝廳後方，有其特殊紀念意義，且與水池倒影相互輝映很有美感，不贊成遷移，市公所尊重文化局意見最後作罷。

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