〈北部〉花蓮集團結婚 首度開放東漂青年報名

2019-03-24

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣每年平均約有二千對新人結婚，連辦廿一屆的春、秋季集團結婚，因包辦婚前教育、婚紗喜宴及住宿等優惠，深受新人歡迎，迄今已促成一千八百一十二對佳偶，今年縣府突破往例，不再限定僅有入籍者參加，首度開放「東漂青年」報名，讓異鄉遊子也能享受成家喜悅。

可獲萬元家電、走五星飯店紅毯

「百年修得同船渡、千年修得共枕眠！」花蓮縣府辦理集團結婚以來，共促成逾千對佳偶，每對新人均可獲贈萬元家電作為「成家禮」，還可步上五星飯店幸福紅毯、入住新人套房，接受親友見證祝福。

須檢附任職花蓮滿一年證明文件

以八十對名額為限的花蓮集團結婚，往年僅讓設籍花蓮滿一年以上或身分證字號開頭英文字母為Ｕ的想婚情侶申請，今年則首度開放「花蓮工作者」登記，只要新人其中一人在花蓮工作，並檢附任職滿一年以上的在職證明相關文件就可報名。

縣府民政處長蕭明甲說，全球面臨日趨嚴重的少子化問題，人口基數不斷減少，縣府往年固定於春、秋二季辦理集團結婚，鼓勵設籍花蓮的未婚男女勇於追求所愛，執子之手與子偕老，盼能提高結婚率、生育率。

他也強調，今年則首度嘗試開放五對外縣市民眾花蓮工作者報名，鼓勵選擇到花蓮打拚的異鄉遊子，能夠在工作地成家立業、結婚生子，感受成家的溫暖，願意與另一伴攜手齊心，深根花蓮追求幸福、創造幸福。

廿六日上午八時縣府大禮堂報名

蕭明甲說，集團結婚報名時間將於廿六日上午八時在縣府大禮堂登場，七時開放現場排隊，歡迎符合資格的民眾把握機會，備妥相關證明文件申辦，民眾如有疑義，可撥民政處宗教禮俗科電話03-8234723，或上民政處網頁搜尋相關報名須知。

他說，春季集團結婚針對花蓮工作者，原則上雖以五對為限，但為鼓勵東漂青年落腳花蓮，如有額外名額，將依序遞補公告錄取名單，目前婚禮儀式舉行時間未定，預計三月底公布，當日採西式婚禮，新人以穿著西裝、婚紗禮服為主，原住民族則可依習俗穿戴傳統服飾。

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