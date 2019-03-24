〈北部〉六家高中前人車爭道 竹縣府決改善

2019-03-24

〔記者黃美珠、廖雪茹／竹縣報導〕新竹縣立六家高中校門前，上下學時段人車混雜、爭道，險象環生；縣府會勘後，決定初期先劃設黃線與時段性禁止停車的標誌牌，規劃接送區空間，等台電完成管線下地、電桿移除，再研議劃設避車彎和標線。

校方表示，交通亂象是因接送的家長車陣龐大，在道路兩側停車，另因自強北路左轉東興路口被封，左轉車流改轉入校門前的嘉興路。

校方曾思考建議縣府把嘉興路規劃成上下班時段的「限時」單行道，簡化動線、改善車流，但擔心影響周邊住戶出入。台電新竹區營業處表示，正施做管線下地工程，預計十月底前完成，屆時六家高中段道路會獲得淨空。

此外，新竹縣新豐鄉竹五線（康樂路─松柏林路）約零點五公里處，路幅驟減又逢路口，擦撞事故頻傳，新豐鄉民代表會主席田鼎睿建議加強安全警示措施，以維護人車安全。

縣府交通旅遊處表示，竹五線速限五十公里，其中零點五公里處路段、九州鋁業前方路口，將縮減車道及加強速限、減速標示，並持續觀察車流狀況，研議是否增設號誌。

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