〈北部〉峨眉鄉超高壓變電所擴建？ 台電：汰換舊機組

2019-03-24

〔記者廖雪茹、蔡孟尚／竹縣報導〕台電峨眉超高壓變電所，最近有大型車輛載運機組進出，當地民眾懷疑是不是要擴建？台電新桃供電區營運處說明，目前正辦理機組汰舊換新工程，設備及容量並無擴增，民眾如想了解工程內容，可到變電所詢問。

前新竹縣峨眉鄉民代表黃森昌表示，位在峨眉鄉富興村的峨眉超高壓變電所，曾於二○一二年發生變壓器爆炸意外，一度造成新竹縣兩萬多用戶停電，所幸竹科廠商未受影響，最近有載運大型機組的車輛進出變電所，村民擔心是不是在擴建？

台電新桃供電區營運處表示，峨眉超高壓變電所定期維護保養，但營運年限已久，為強化電網供電安全，進行舊有機組設備更新計畫，從去年十二月開始施工，預計五月底完成，設備及容量皆無擴增。施工前有向當地民意代表說明，請民眾放心。

台電表示，峨眉超高壓變電所自一九九四年起供電，主要供應新竹縣、市南邊及苗栗縣北邊區域的民生和工業用電，目前共裝置五台變壓器，裝置容量為二千五百MVA。

竹60線道下明隧道入口易崩

此外，新竹縣尖石鄉道竹六十線的道下明隧道，兩端入口路段的山壁易崩塌落石，常造成交通中斷，縣議員劉建民呼籲以災害搶修方式加固，給玉峰村、秀巒村居民安全回家的路。

縣府工務處表示，道下明隧道路段邊坡地質結構比較敏感，雨後易發生邊坡土石坍落，所以興建明隧道防落石，隧道口兩端路段的邊坡先前也有架設防護網，但已老舊破損，請鄉公所依照災害復建方式提報改善計畫，再邀請相關單位會勘決定如何協助。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/