〈北部〉竹東日治木造警舍 地方發聲搶救

2019-03-24

〔記者廖雪茹／竹東報導〕新竹縣警察局竹東分局後方，一棟有八十年歷史的日式宿舍，面臨拆除危機。綠黨新竹縣議員余筱菁說，這是大新竹地區唯一兩層樓式的公有木造宿舍，希望文化局與警察局能會勘、爭取保存。

新竹縣文化局表示，已接獲民眾申請提報為文化資產的書面資料，將根據文資法規定，依程序會勘及進行文資審議。

5棟報拆 縣議員促保留最好的1棟

縣府表示，由竹東警分局經管的五棟警察眷屬宿舍，主結構為木石磚造，因年久失修、毀損，不堪使用，有坍塌之虞，日前提報拆除，未來規劃興建辦公廳舍或停車場，案經議會審議通過。

余筱菁主張保留其中最好、最有特色的兩層樓式木造宿舍，作為竹東警分局唯一歷史紀念物。她認為其他四棟拆除後供興建新廳舍，用地綽綽有餘，可讓新、舊建物共存。

余筱菁說，這棟位在竹東鎮世界街斜坡上的警察宿舍，是大新竹地區僅存二層樓式公有木造宿舍，一、二層各有出入口連通道路，從山坡另一邊望去，好像是不同的樓層，凸顯竹東屬於坡地城鎮型態，也承載著地方歷史，見證竹東的發展，可惜最慢半年內即將被拆除。

屋齡近80年升格郡後所建 見證竹東發展

文史工作者黎許傳表示，根據竹東鎮誌記載，日治時期，竹東原隸屬於日本郡役所，後因人口、產業繁榮成長，升格為郡，這棟日式宿舍就是竹東升格後所建的郡役所高級警官宿舍，屋齡近八十年，後來也曾作為竹東警分局長等警官宿舍，和竹東的發展史有密切關係。

黎許傳說，一個文明城市會為子孫留下古蹟，但古蹟保存難，破壞容易，怪手一來半天成為平地，希望大家一起來發聲；縣民鄧毅中也呼籲一人一信給縣長楊文科，促成縣府保存這棟珍貴的日式建築。

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