〈北部〉水情差春耕遲 苑裡40公頃秧苗也受害

2019-03-24

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣苑裡鎮今年春耕初始，因為鯉魚潭水庫放水無法滿足實際插秧需求，引發農民不滿，直到水利署下令放水標準提高供給量才解除爭議。不過，苑裡鎮的秧苗業者，因不少農田放水爭議拖延春耕時程，培育的秧苗遲遲無法下田，導致秧苗老化，蒙受「農損」。

水庫放水量不足 秧苗無法進場

苗栗縣政府農業處農務科指出，秧苗災情因一開始鯉魚潭水庫放水量不足，農民無法插秧，秧苗業者培育的秧苗無法「進場」下田，等待過程太長，逐漸老化、過長，且發黃，種在田裡沒多久就會倒掉報銷。

勘查約萬箱老化 卻不在救助範圍

苗栗縣政府農業處農務科強調，目前主要災情在苑裡鎮，縣府勘查後，約一萬箱秧苗受害，以一公頃稻田插秧需使用兩百五十個計算，共有四十公頃受害。

不過，因鯉魚潭放水量少導致秧苗老化，不在目前農委會公告的天然災害救助範圍，縣府農業處農務科將於下周彙整相關受災資料後，以專案方式呈報農委會、水利署爭取補助。

下週彙整受災資料 專案呈報補助

由於春耕開始，苑裡鎮農民即多次反映鯉魚潭水庫放水量不足，後經協商，農民與地方民代直接向水利署反映難處後才獲解決，當時即出現秧苗災情。

有農民表示，近年來因為氣候變遷，不時發生春耕時水庫水情吃緊，可能延誤耕作時程，已培育好的秧苗卻無法等，造成損失。

苗栗縣今年農損頻傳，除了因暖冬導致高接梨穗嫁接存活率低、紅肉李樹不開花等，現在又因缺水造成秧苗受損，凸顯氣候變遷下，傳統農業面臨的新挑戰。

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