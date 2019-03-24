〈北部〉《桃園》桃機噪音防制費 6.6億年底發完

2019-03-24

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園國際機場噪音防制費，發放區域涵蓋新北、桃園兩市共六個行政區、卅四里，目前改為兩年發放一次，最近一次是從去年開始發放，預計到今年底發放完畢，發放金額高達六．六億元。市府環保局表示，噪音防制區的認定，是以機場設置的十六處固定式監測站收集數據為標準，民眾如有不同意見，也可以向環保局申請臨時監測。

以往補助裝氣密窗 後改成發放現金

環保局噪音防制科長黃伯弘表示，以往機場噪音防制費補助住戶裝置氣密窗、冷氣，一個週期長達八年，還曾發生造假情事，後來才改成發放現金。目前航空噪音補助是配合噪音防制區公告，每兩年發放一次，這次發放週期是從去年開始，去年五月，環保局公告噪音防制區並開放民眾申請，由於營業用房屋、空屋、倉庫不能領取補助，民眾申請後須安排現勘，前後須廿天才能領到補助，區內民眾最晚必須在年底提出申請。

16固定監測站評估 劃定三級防制區

至於噪音防制區認定，是以桃園機場公司十六座固定監測站所蒐集的大數據進行評估，如果民眾認為噪音認定有誤，也可向環保局申請監測，環保局會連續進行十天航空噪音監測，結果也會公布在網站上。目前「第一級航空噪音防制區」，監測噪音值為六十到六十五分貝，兩年領取一萬元回饋金，共有一萬二一九二戶；第二級區為六十六到七十五分貝，兩年領取兩萬元，共有二萬六六八六戶；第三級區為七十五分貝以上僅十六戶，兩年可領取四萬元。

黃伯弘表示，一、二級區是以里為單位，如果某里部分住戶在一級區、部分未達標準，則從寬認定全里都是一級區；至於一、二級區混合里則認定為二級區，目前被認定為二級區者，包含大園區十五個里、蘆竹區三個里、觀音區廣福里、中壢區兩個里；至於一級區則有大園區三個里、觀音區八個里、新屋區清華里、新北市林口區下福里；第三級區則是二級區內距離機場較近住戶，須個別認定，原則上住戶在二級區內領兩萬元，認定為三級區，環保局會主動再增加兩萬元補助款。

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