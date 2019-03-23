〈北部〉宜市圖書館 邀民眾閱讀換好禮

2019-03-23

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭市立圖書館辦理「Open Book•Open Mind悅讀集點樂」活動，除有「阿兜仔講古」等系列活動與講座，四月一日至十一月三十日，只要參與任何一項或者借滿十本書，即可集點換環保餐盒等好禮；市長江聰淵說，盼藉由活動呼籲民眾快樂閱讀，別當低頭族。

「悅讀集點樂」系列活動，四月份包含十三日「阿兜仔講古講座」、十六日「低頭族養生保健講座」、二十日「文昌護佑祈福～擲筊送一百分文昌護佑智慧包活動」、二十五日「與作者有約—夢想在路上」、二十六日「與茶有約系列課程」，以及二十七日「來自星星的故事，一起來追星」講座。

宜蘭市立圖書館指出，從四月一日至十一月三十日，凡參加市圖館辦理活動並全程參與者，每場次可獲得一點，在市立圖書館借閱圖書每滿十冊，也可獲得一點，集點卡集滿五點可兌換宜蘭熊讚面紙或摸彩券一張，集滿十點可兌換環保餐盒一個，摸彩券還可參加抽獎。

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