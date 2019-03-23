〈北部〉《宜縣》北成國小國樂團 全國賽4特優

2019-03-23

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣北成國小今年有三隊代表宜蘭縣，參加全國學生音樂比賽，榮獲國樂團體與個人共四座全國特優獎項，創下校史最佳成績。

奪團體與個人賽 創校史最佳成績

今年度全國學生音樂比賽由宜蘭主辦，北成代表宜蘭參與國樂組Ｂ組賽事（普通班），獲得絲竹室內樂合奏特優第一、管絃樂合奏特優第二，大團的國樂合奏特優第三。另，個人組揚琴獨奏，六年級盧宣竹拿下Ａ組特優第一，全校合計四項特優，是學校創立國樂團以來最佳成績。

盧宣竹學四年 揚琴獨奏第一

盧宣竹學習揚琴四年，小學四年級也曾拿下全國特優第一，今年再度奪冠，她坦言，奪冠是努力練習的成果，學習音樂首重熱情，她會與同學繼續努力。

北成國小國樂團成立十五年，主要為社團性質，廣邀對國樂有興趣的中、高年級學生參與，平常以早自習、中午休息及假日為練習時間。

「辛苦付出，努力有結果！」北成國小表示，學校國樂團屬社團性質，練習時間有限，去年在全國賽，室內絲竹樂拿下特優第二，距離冠軍僅差一步，但是孩子不氣餒，利用一年把握時間練習，終於拿下盼望已久的全國特優第一。

全校約1400人 250人參加音樂社團

校方說，北成全校約一千四百名學生，參與課外社團人數超過半數，其中二百五十人參與的是音樂性社團，近年也在各音樂比賽屢獲佳績。校長劉珀伶昨與全校師生為拿下特優的國樂團祝賀；劉珀伶說，學生成績不是一蹴可幾的，要仰賴許多人共同努力才有成果，身為校長她與有榮焉。

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