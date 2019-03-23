〈北部〉《花蓮》香榭大道4.1動工 民憂交通沒配套

2019-03-23

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣政府在前縣長傅崐萁任內規劃近七億元經費打造「日出觀光香榭大道」，幾經波折，經刪減石材等費用後，總經費核定逾四億元，確定將於四月一日動工、預計二○二一年完工；建設處前晚舉行說明會，但民眾眼見施工在即，路幅、停車等問題仍未有完整配套，痛批說明會淪「說服會」，更憂心未來市區交通恐陷二年黑暗期。縣府回應，會盡最大努力優先調整路寬，工程也採分區施工，降低交通衝擊。

縣府︰盡力調整路寬、採分區施工

日出觀光香榭大道景觀工程在去年十一月十五日獲觀光局第二次細部設計審查會修正後通過，最後總工程經費逾四億元，土木工程共歷經三次開標，才終於有廠商投標，縣府前天與城拓工程顧問公司及東鈺營造舉辦施工說明會，但因昔日多次被民眾提出的路幅太窄、停車等問題未解，引發住戶反彈。

陳姓住戶表示，兩側路寬原規劃三米九，但實際上根本就不夠，而周邊也未有替代停車配套，一夕間停車位少了上百個，嚴重影響民生便利性及商家生計。

議員張美慧︰應先暫緩施工

縣議員張美慧說，縣府施工前應先完成整體規劃與配套，配套都尚未健全就要動工，讓說明會淪為「說服會」，而未正視民生需求，建議應先暫緩施工，再明確召開一次說明會，真正解決住戶疑慮。

縣議員楊華美指出，工程單位必須確實回應在地民眾需求，拓寬路幅、提出停車規劃，並將過去因「溝仔尾」加蓋而被移除的文化資產福住橋，重新納入整體景觀規劃。

縣府建設處長鄧子榆說，會盡最大努力優先調整路寬，將先彈性縮減樹穴範圍，把道路寬增至五米半，工程未來也採分區施工，減輕對市區交通衝擊，至於停車問題，原箱涵只是暫時提供民眾用，施工期間會盡力協調周邊閒置土地提供就近臨停空間。

他強調，各施工階段也會留有通行、停車空間；福住橋因是文化資產，移動都要遷移計畫，需文化部通過，若有合適位置一定會配合。

香榭大道總長1.08公里 依區域施工

日出觀光香榭大道設址花蓮市自由街其中一段，總長一點零八公里，工程範圍自民國路為起點、南濱路為終點，依區域施工劃分四期，前三期為新設排水溝、共同管線埋設、道路AC鋪面、中央徒步區石材鋪面施工，封閉街道前會提前告示，籲請民眾改道。

另外，行政院核定總經費近二點七億元，其中由縣府自籌、原預計使用三點二億元的中國進口鋪面石材，中央多次要求修正，第一期一點八億元已於去年四月標脫，前代理縣長蔡碧仲上任後，依中央修正意見修正計畫通過，石材鋪面毋須再招標，節省下一點四億元，改用地震受損石材妝點。

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