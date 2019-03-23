〈北部〉桃園自在遊 16線遊程優惠開賣

2019-03-23

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕「台北國際春季旅展」昨起一連三天在台北世貿一館登場，市長鄭文燦昨天前往旅展桃園館表示，今年旅展桃園與易飛網（EZfly）合作推出「桃園自在遊」春遊專案，設計十六條桃園小旅行遊程，價格落在五四九至一○四九元間，同時配合首賣，民眾於旅展現場訂購行程即可享九折優惠，網上報名每條小旅行遊程前十位民眾也能享九折。

大溪豆干節、龍岡米干節 好吃

鄭文燦表示，桃園不僅有觀光工廠、休閒農場，近期也陸續舉辦「大溪豆干節」、「龍岡米干節」及「桃園彩色海芋季」等三大活動，希望遊客都能喜歡桃園、多來旅遊；他表示，正在舉行的「大溪豆干節」已成為桃園特色活動之一，四月十三日起連續三個假日在中壢龍岡大操場登場的「龍岡米干節」，活動包括潑水節、火把節及「目腦縱歌狂歡節」等，而今年的桃園彩色海芋季將打造黃、橘、紫、紅繽紛花海，海芋有愛情的象徵，很適合情人來此一遊。

海芋季、熱氣球嘉年華 好看好玩

市府觀光旅遊局長楊勝評表示，台北國際春季旅展桃園館以全新設計的「桃園自在遊」為主打，三大主題包括以「龍岡米干節」、「桃園彩色海芋季」及「熱氣球嘉年華」等季節活動、節慶為主的「特色遊程」；全年無休、四季皆宜「說走就走」的文化、生態和人文遊程；走訪大溪老街、客家文化和觀光工廠等「外國旅客」體驗遊程等，希望透過專業導遊帶團方式，引領遊客認識桃園好吃的美食和好玩的景點。

五款文青插畫風宣傳摺頁 吸睛

楊勝評表示，另推出全新五款文青插畫風「桃園超有哏」宣傳摺頁，包括「吃貨淘寶圖」、「五感體驗ＤＩＹ」、「迷人老時光」、「美得像首詩」及「好動冒險王」等主題，讓遊客輕鬆玩遍桃園；詳細旅遊資訊可至「桃園自在遊」官網查詢。

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