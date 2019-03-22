〈北部〉宜縣偏遠部落 提神飲料空瓶堆成山

2019-03-22

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣一處偏遠部落，人口數不到千人，提神飲料空瓶卻堆積如山，場面相當震撼，外來訪客看得目瞪口呆，照片被PO上網，網友直呼，「太可怕了吧」。

人口不到千人 回收空瓶恐逾3000個

宜蘭縣社福團體曾姓社工員，到這個部落訪視，經過路旁空地，現場堆置裝提神飲料空瓶的袋子，共有近百袋，目測應有三千個以上回收空瓶，耳熟能詳電視廣告場景「福氣啦！」、「明天的氣力…」，似乎每天在此上演。

曾姓社工員貼文笑說，「同胞如果沒吞幾口再工作，哪來的爆發力呢」、「太強了，讓人甘拜下風啊，業者應頒個VIP折扣卡給這部落才是」，網友留言，「嚇人啦」、「這是台灣經濟奇蹟」。

曾姓社工員不願透露是哪個部落，但期盼村民顧好身子勿喝過量，他日後造訪時，不要再看到這麼多的提神飲料空瓶。

地方人士說，當地村民從事勞力工作為主，加上位處偏鄉，娛樂場所不多，下班後三五好友相聚，免不了喝起提神飲料助興，藉此紓解生活壓力，這些年來，沒聽過有人因此喝醉，每月都有回收不完的空瓶，日積月累後成了部落醒目地標。

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