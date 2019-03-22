〈北部〉西濱苑港段噪音大 居民盼設隔音牆

2019-03-22

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕台六十一線西濱快速道路苗栗縣苑裡鎮苑港里路段，因大車行經長期造成噪音，影響當地居民生活品質，夜間無法安寧，民怨四起。苑港里長王献榮、苑裡鎮民代表王建鑫向立委陳超明國會辦公室陳情，期盼能夠改善。

陳超明國會辦公室接獲陳情後，邀集公路總局苗栗工務段、縣府環保局等單位研議相關狀況。公路總局苗栗工務段指出，由於設隔音牆需測量噪音是否超過規定標準值，將先請環保局測量分貝後，再確定是否設置。

苗栗縣環保局秘書蔡政勳表示，依陸上運輸系統噪音管制標準規定，音量以每小時平均計算，而快速道路交通噪音管制標準分為不同類別，需先研究苑港里屬於規定日間、夜間音量標準為七十四、六十七小時均能音量，或是七十六、七十二均能音量，研議相關環境狀況後，環保局將依法處理後續程序。

王建鑫指出，噪音以夜間較嚴重，連他父親王献榮住處距離西濱約五百公尺，夜間仍時不時聽到西濱大車行經的「叩」、「叩」、「叩」聲音，讓居民不堪其擾。

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