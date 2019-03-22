〈北部〉李喬獲政院文化獎 苗縣府贈「功在客家」

2019-03-22

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣傑出作家李喬，從事客家文學創作，作品無數；他獲得官方主辦我國傑出藝文人士終身成就最高等級的國家文化獎項「行政院文化獎」，苗栗縣政府昨天前往恭賀，致贈「功在客家」陶藝品。

李喬，本名李能棋，一九三四年出生於苗栗，為台灣重要客籍作家，小說作品以寫實風格為主，多偏重描寫大眾生活，為平民請命代言，也長年推動客家文化。

李喬著有「寒夜三部曲」、「苦水坑」、「藍彩霞的春天」等重要作品，「藍彩霞的春天」出版日文及西班牙文譯本；其中，史詩級的「寒夜」，以日治時期的台灣為寫作主體，彰顯人民的尊嚴與苦難，以及對土地的眷戀，刻劃台灣最真實的面貌，為台灣文學相當重要的文學創作。

李喬於年初，獲行政院文化獎，該獎項是官方主辦表揚我國傑出藝文人士終身成就最高等級的國家文化獎項。

副縣長鄧桂菊昨天前往李喬住家恭賀，她感佩李喬雖已高齡八十五歲，仍創作不輟，不斷有新作產生，曾在報章上看到李喬說「創作是他存在的意義與目的，希望一生的文學創作、文化論述，對人民、社會、國家有用」，並要「寫到完全癡呆」，獲獎實至名歸。

李喬笑說，他剛交出最後一本書，是身後想要留給後代的話，原本書名要叫「遺言」，尤其他最近身體微恙，需手杖助行，怕嚇壞人，所以改為「思想、想法、留言」。

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