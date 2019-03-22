〈北部〉紅火蟻侵竹縣 建議防治面積破萬公頃

2019-03-22

〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣遭受紅火蟻入侵，建議防治面積已破一萬公頃，其中鄰近桃園市的頭前溪北地區如湖口、新豐等鄉鎮幾乎被攻陷，縣府將力保尚未受害的尖石、五峰鄉與頭前溪南的竹東、寶山、北埔、峨眉等最後「淨土」。

力保尖石、五峰、溪南鄉鎮

縣府農業處表示，依通報發生地點五十到一百公尺為半徑畫圈，作為建議的防治面積，目前全縣已有一萬零八百公頃，防治經費從三百萬元增加為一千萬元。

經費從三百萬增加至一千萬元

農業處表示，因公園、分隔島、停車場及人行步道等公共區域出現紅火蟻，對民眾危害比較直接，因此針對竹北市莊敬北路兒廿二公園、隘口八街高鐵九路生態公園、嘉豐南路復興三路停車場及縣政九路人行道等，結合防治志工，調查蟻丘活動情形並評估防治成效，已完成四點、十六場次， 會規劃持續執行。

新埔被入侵 盼4、5月間撲滅

緊鄰新埔鎮公所的福德街也被紅火蟻入侵，人行道與兒童公園可見蟻丘，居民擔心危及兒童安全。

新埔鎮長林保祿說，將先派人施藥，必要時追加防治藥物預算，如面積擴大會報請縣府協助，可望四、五月間全面撲滅。

勞動黨籍縣議員陳新源昨天實勘後呼籲縣府，重視所有新開發區的植栽有沒有「無紅火蟻證明」，要求建商、園藝等相關業者一起重視和防治。

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