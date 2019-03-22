〈北部〉議員建議款 林智堅：回歸制度檢討

2019-03-22

〔記者洪美秀／竹市報導〕本報前天披露新竹市議會議員建議款行之多年，議員額度每年有兩百萬到三百萬元，議長每年則有八千萬元，引發地方關注。市長林智堅昨天在議會答覆議員陳慶齡詢問時證實有議員建議款，但認為應回歸制度面討論，市府會依市民需求編列預算執行。

議長每年八千萬元 地方關注

新竹市議會議長許修睿透過書面表示，所謂議員建議款正確說法應是議員建議事項（含建設或活動），議員只有建議權，同不同意由市府決定，同意後也由市府發包施做，從頭到尾議員都不經手，這在市府網站都有公開資訊。歷屆議長如何執行、額度多少他不清楚，但他擔任議長這幾個月持續對民眾需求提出建議事項，希望市府重視民意需求。

許修睿：同不同意由市府決定

林智堅答詢表示，確實有議員建議款，大多會編在民政處、社會處及工務處，並透過市府預算方式執行，市府會依據議員的建議及市民需求，透過各業務單位編列預算執行。

主計處長：沒有一定額度或限額

市府主計處長蘇文樹在議會答詢說，議員建議款並沒有一定的額度或限額，都是透過各業務單位執行，如馬路或路燈需修，市民向議員建議後，業務單位會根據議員提案或建議內容派員實勘，若確實有需要，就會透過政府採購法及公共工程規定簽辦執行，每個縣市都不會有定額，是看需求而定。

校長肯定 、但有里長認為不公平

有學校校長受訪說，學校財源不足，透過議員協助爭取經費是慣例，學生受惠；但有社區及里長認為，民代為民服務是應該的，但若與議員理念不合就無法獲得議員的建議款補助，很不公平，建議款恐淪為議員個人的小金庫，用來綁樁或提供特定社區活動，應打破這種陳規陋習。

但也有社區認為應由市府成立建議平台，公開由市民提案，以公眾利益及市民需求為主。

市議員張祖琰則主張，每個議員應享有公平的資源，才不會因市府的好惡影響建議款的運用。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/