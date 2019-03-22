〈北部〉台水龍潭廠施工 4.7萬戶將停水11小時

2019-03-22

〔記者謝武雄／桃園報導〕自來水公司第二區管理處進行「龍潭廠高壓電氣設備檢驗工程」，將於四月十五日上午八點至晚上七點停水施工，共計停水十一小時，停水區域包含龍潭、大溪全區及平鎮、八德部分範圍，受影響範圍達四．七萬戶，民眾請提早貯水備用。

停水區域除龍潭、大溪全區外，平鎮區則有金陵路五到七段、東龍街、洪圳路、金雞湖路、金龍路、東豐路、福龍路一段、太平東（西）路、快速路一段、快速路二段一二五巷、東光路、星友街、龍祥路、廟前路、平東路（二三九、五七三、六五九、六七九巷）、新安里、東勢里、龍南路（六五四、六六六巷）、建安里、福林里、平等路（平東路至東光路），另八德區則包含瑞德里全部、八德區中山一路、八德區中山路（二九二巷至三三○巷）。

由於此次停水範圍較大、影響戶數較多，自來水公司也呼籲民眾最好提早於停水前六小時完成貯水，以避免開始停水前用戶大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。

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