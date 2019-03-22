〈北部〉民政局發「優先公祭」公文 鄭文燦罵官僚

2019-03-22

〔記者謝武雄／桃園報導〕市府民政局於三月十九日發文給桃園市葬儀商業同業公會，要求優先安排議員、機關首長公祭，公會將公文張貼於網站，引發軒然大波；市長鄭文燦獲悉後除痛批「官僚」外，也要求民政局撤銷公文且下不為例。

公文內容指出「因每逢喪葬吉日，本府殯葬管理所禮廳辦理公祭（奠）時間集中，為使儀式順利進行，若有本市議會議員、機關首長參與，請優先安排公祭（奠），請協助轉知所屬會員，請查照」，該公文也另發給桃園市殯葬司儀協會。

市府新聞處長詹賀舜表示，雖然民政局人員解釋，公祭時間都很集中，為求流程順暢，建議司儀優先安排議員、機關首長公祭，但並非強制，只是這樣的說法，市長無法接受。

詹賀舜轉述鄭文燦說法指出，告別式主要在於讓親友來賓可以表達追悼與思念，不是在於政治人物跑場，這樣的公文代表了對於喪家禮儀自主性毫無認知，也太遷就少數人的建議，發文更是官僚作風，已請民政局即日撤銷此公文。

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