〈北部〉《桃園》副議長任內涉貪 邱奕勝無罪定讞

2019-03-22

〔記者張文川／台北報導〕桃園市議會議長邱奕勝被檢方指控於二○○四年擔任副議長期間，指示女助理曹君萍蒐集不實發票及收據，詐領公款七十二萬餘元；一審將邱、曹各判刑八年、三年八月，但高院更一審去年五月改判邱奕勝無罪，曹女改判一年八月與四月，檢方上訴，最高法院昨駁回上訴定讞。

檢方起訴指控，邱奕勝從二○○二年三月起擔任副議長，約僱的曹女負責他的行程、文書、交辦事項及費用請領核銷，持有副議長職章，獲機要祕書授權自行蓋章。曹女認有機可乘，即蒐集個人或家人消費的發票，偽造公款支出，假稱受邱奕勝的指示，在二○○四年到二○○六年間填寫不實的物品採購申請單送核銷，將不實發票及收據貼於憑證用紙，並虛構便箋或餐敘人員名單，蓋上副議長職章請領公款，共詐得七十二萬餘元。

桃園地院一審將兩人視為共犯，依公務員利用職務上機會詐取財物罪判刑，但高院更一審認為，曹女自白前後不一且有多處瑕疵，檢方又沒有提出其他證據佐證邱犯罪，因此將邱奕勝改判無罪。檢不服提起上訴，最高院認為原審判決沒有違誤，並已清楚說明證據採認理由，駁回上訴確定。

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