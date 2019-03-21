〈北部〉學習區完全免試入學 花蓮增4校

2019-03-21

〔記者花孟璟、林敬倫／綜合報導〕一○八學年度「試辦學習區完全免試入學」，放榜比國中教育會考更早，去年花蓮區只有花蓮高農、玉里高中及光復高職三校加入，今年包括國立花蓮高工及四維、海星、上騰三所私立高中職都是首度加入，但只有國立學校限制對應「學習區」招生，私校沒有限制「全花蓮縣都可招生」！只剩年年額滿的花蓮高中、花蓮女中及花蓮高商沒有加入。有國立學校主任形容是「搶學生大戰」提早開始。

花蓮共7校28科 提供1154名額

今年花蓮區試辦學習區完全免試入學，共有七所高中職校，提供廿八科、計一千一百五十四個名額（含身心障礙、原住民外加名額），報名人數如低於招生名額，則全額錄取；大於招生名額才進行超額比序，不採計國中教育會考成績，以「多元學習表現」比序，包括均衡學習（健康與體育、藝術與人文、綜合活動）、獎懲紀錄、幹部表現、競賽表現、體適能等等，以逐年實現十二年國民基本教育「全面免試、就近入學」目標。

私校沒限制 全花蓮都可招生

特殊的是，四所公立學校只能錄取所屬學習區的國中畢業生，花農、花工錄取北區十三所國中；光復商工錄取中區八所國中、玉里高中錄取南區七所國中；至於上騰、海星、四維的招生範圍是花蓮縣所有廿五所國中，其中四維高中共招三百卅五個名額，提供的名額是各校之冠，名額最少是花蓮高工的六十七人，只有機械、化工科參加。

放榜日期 比國中會考還要早

承辦學校國立花蓮高農教務主任陳凱群說，花蓮區往年只有花農、光復、玉里三校「單點試辦」，今年因參與學校增加到七所，升格為「區域辦理」。他說，學習區完全免試入學報名時間是五月七、八日兩天，放榜日期是五月十五日，比國中教育會考的五月十八、十九日還要更早。

陳凱群也說，完全免試入學管道希望學生在國中階段就能提早確定性向，所以教育部媒合各高中、國中合作推動「六年一貫課程」，由高中協助各國中開辦協作課程及社團等；宜昌國中校長陳玉明說，該校和花蓮高農森林科合作開辦木工課程，課堂坐不住、卻能在木工發揮才藝的孩子就能早點找到自己興趣，增加未來選擇的方向。

宜蘭今年僅兩職業學校加入

宜蘭縣今年則僅國立蘇澳海事、頭城家商兩所職業學校，加入教育部試辦學習區完全免試入學；蘇澳海事已加入三年，頭城家商則兩年。縣府教育處副處長林麗玲說，蘇澳海事與頭城家商每年都會開出完全免試入學名額，但不一定會滿招，多出來的名額，也會流入國中教育會考後再繼續招生。

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