〈北部〉尖石李崠山古堡 爭取再造歷史現場

2019-03-21

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣尖石鄉有一百多年歷史TAPUNG李崠山古堡，在二○○三年被指定為縣定古蹟，尖石鄉長曾國大認為這個殘破的古堡有相當重要的歷史文化意義，最近向中央爭取再造歷史現場，盼能讓「黑暗彩虹古堡」歷史原貌重現世人眼前。

曾國大說，上週和縣議員劉建民、縣政府原住民行政處處長雲天寶和文化局長李猶龍到立法委員高金素梅的辦公室，向文化部文化資產局爭取李崠山古堡的再造歷史現場經費，現場協調相當順利，公所會透過縣政府在一個月內提出修正計畫給中央做後續審查。

當年泰雅族抗日戰場

尖石鄉公所表示，TAPUNG古堡位於新竹縣與桃園市交界，標高一千九百一十四公尺的李崠山山頂，是視野良好的一等三角點。

李崠山山頭可瞰制附近宇老、馬美、玉峰等諸泰雅族原住民部落，當地在日治前期為泰雅族與日本軍警浴血殺伐的古戰場，日方在一九一四年施作完成砲台及指揮所。

見證隘勇線變遷過程

先前的調查研究指出，目前呈現殘破風貌的古堡，現存構造物有門屏、大門、牆體、稜堡、台階，古堡建築本體主要構造方式為鐵線混凝土及磚構造，古堡不僅在日治時期的「理蕃」史佔有重要的歷史地位，見證著日本殖民政府時期的隘勇線、腦寮空間形式建置和變遷過程，同時也訴說著日本人以武力壓迫原住民的血腥史實，概念上存在「負面文化資產」的意義。

曾國大說，李崠山古堡再造歷史現場，希望能讓TAPUNG古堡以現地原貌保存，設計製作以人文歷史及自然生態為主題的自導式解說設施，開放民眾自由參觀，也針對李崠山區部落的隘勇線步道地圖與周邊觀光資源整合，完成呈現當地人文歷史與自然生態資源。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/