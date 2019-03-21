〈北部〉違規佔用人行道 竹市東光路光復路開鍘

2019-03-21

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕還我行路空間！新竹地檢署指揮新竹市警方，即日起針對市區佔用人行道的違法、違規路霸，展開掃蕩，並從東光路開始一直往光復路，作為掃蕩起點，檢方希望此清路專案能讓各界重視行人安全，同時矯正違法佔用民眾心態，不能再心存僥倖！

新竹地檢署發現經常傳出行人因為人行道遭佔用，不得不走上馬路，與車爭道，推嬰兒車的婦幼更少行路空間，因此主動分案偵辦人行道遭佔用案件，首波案件分派由檢察官許大偉指揮新竹市警局第二分局，會同新竹市政府工務處使用管理科針對違法佔用的個案，現場拍照蒐證確認。

首波執行竹市東光路到光復路路段，檢方表示，這段道路連接學府路多所學校以及新竹公園、大潤發，往來行人、學生眾多，初步會勘約有超過四十處違法佔用人行道，其態樣多為以花盆佔據車位，甚至圍起來作為餐飲生意的營業空間。

檢方將依廢棄物清理或竊佔罪嫌偵辦

檢方表示，如果地上物是可移動的，檢方會要求環保局當作廢棄物直接清理，此部分為行政罰範疇，如果地上物不可移動，屬於定著式物品，那就涉及刑法的竊佔罪嫌，包括有住戶以鐵鍊將自己門前的人行道圈起範圍，以佔據停車位的作法，都將可能以竊佔罪偵辦。

新竹市警局第二分局表示，目前檢方已經指揮約詢違法佔用人行道較嚴重的幾名業主到案說明，他們異口同聲說，租店面時就已經這樣了，不知佔用到人行道，將儘速自行拆除，恢復人行道原狀。檢警表示偵辦違法佔用人行道將會持續下去，呼籲有違規、違法民眾及早自行排除，各界一同努力整頓市容，還給行人充分空間與行路的尊嚴。

檢警表示，廢棄物清理法規定，不依規定清除一般廢棄物者，處一千二百元以上、六千元以下罰鍰。限期未完成改善者，按日連續處罰。另刑法規定，意圖為自己或第三人不法之利益，而竊佔他人不動產者，處五年以下有期徒刑、拘役或五百元以下罰金，且處罰未遂犯。

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