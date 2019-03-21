〈北部〉桃園市八德國小儲藏室火警 逾百學童驚逃

2019-03-21

〔記者周敏鴻／桃園報導〕八德區八德國小三樓儲藏室昨天上午八點半發生火警，當時一、二樓有八個班級百餘學生正在上課，急忙由老師引導疏散到操場，還好沒有人受傷；消防隊獲報派出大批人車趕來，花了一個多小時撲滅火勢，起火原因、財物損失等仍待調查。

校方指出，昨天上午八點半左右，三樓鐵皮加蓋的儲藏室突然冒出濃濃黑煙，學校緊急通報消防局，同時疏散正在一、二樓上課的學生，學生有秩序地疏散到操場後，各班級點名確認人數到齊，沒人受傷或受嗆。

消防局派遣八十六人、卅五輛消防車與救護車前往救災，消防隊員說，還好儲藏室內沒有堆置易燃物等危險物品，火勢並未延燒，大火在約一個半小時後撲滅，但起火原因、確切起火點、財物損失等都還有待調查。

經歷這場虛驚後，學生因短時間內無法返回教室上課，學校共將十三個班級的學生安置到八德區公所會議室等處集中，還好昨天只有半天的課程，不致影響學生的課業進度。

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