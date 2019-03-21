〈北部〉登108層刀梯法師武考醮會 31日桃園市大溪登場

2019-03-21

〔記者李容萍／大溪報導〕登刀梯武考，是道教中取得法師資格或晉升品階的重要試煉之一，中國武當道教太玄法師協會將於卅一日上午十點卅分，在大溪區的送窮迎富廟舉辦登一○八層刀梯法師武考醮會，現場開放民眾鑽刀梯下，以祈求消災避難、祛病延壽、祈福植喜；過去這項法會都在中南部進行，此次移師北部，為吸引更多民眾參與，協會昨安排三名法師示範爬刀梯，結果吸引大批民眾參觀。

在大溪舉辦 3法師昨示範

在道教太玄法師協會理事長蕭道賢的指導下，參與示範的法師鄭茂祥、王美麗、陳椿洪三人，分別光著腳丫子爬上刀梯，一○八層的刀梯分布著鋼釘、刀、劍等，讓旁觀者看得心驚膽戰，然而三名法師登梯過程神情自若，順利完成攀爬。法師們表示，只要用心、心情坦蕩，就不會受傷。

在市場賣豬肉廿多年的鄭茂祥，從前年開始參加法師的文武試，一路從基層法師升至頂級的五雷法師，他說，為求順利應考，在參與升各項法師級數前一個月會開始吃素，升上五雷法師後正想結束肉販生意，改行為專職法師。

蕭道賢表示，報名參加卅一日正式法師資格者有十多人，遍及全台，還有上海台商不遠千里返台應考，協會將於廿九、卅日先舉辦文考，卅一日進行武考，順利登上一○八層刀梯者，即可取得法師的合格證照。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/