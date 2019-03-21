〈北部〉《新竹市議會》國民黨獨大 民進黨批回到黑金政治

2019-03-21

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市議會目前是國民黨獨大，並在短短的五天臨時會，要求民進黨籍市長林智堅於兩天內進行四場專案報告，民進黨市議員認為國民黨利用一黨獨大，掌控「程序委員會」全部席次，進而將議會淪為「私設公堂、公審市長」場域，如此議事現況，絕非市民之福。

程序委員會 藍掌控全部六席

「好像回到廿年前，地方議會黑金政治的年代！」新竹市議會民進黨團總召李妍慧表示，議會是展現民主風範的所在，不是大聲、耍狠就是贏！尤其前天發生飆髒話、撂狠話的言行，透過議場直播赤裸裸呈現，重損議會形象，羞辱議事殿堂。她呼籲正副議長拿出大家長的高度跟格局，約束個人言行，做新科議員的榜樣。

李妍慧分析，市議會卅四席國民黨佔廿一席，更掌控程序委員會全部六個席次，議程安排全由國民黨控制，小黨毫無發言空間，完全不符尊重小黨的民主精神和比例原則。這個嚴重的問題，民進黨團在第一次臨時會就呼籲議長重視，但議長未找各黨團協商，更未針對程序委員會的一黨組成比例進行修正。

時力呼籲修法 保障小黨參與

針對國民黨壟斷程序委員會的問題，時代力量黨團總召廖子齊呼籲市議會，進行修法，以保障小黨參與席次，才符合公平原則；至於前天發生正、副議長個人情緒性發言與表現，她認為是國民黨內恩怨，不予置評。

至於市長林智堅接受市議會要求去作專案報告，她認為議事規則未規定幾個專案報告是合理的，時力黨團這次透過公文要求市長專案報告，已達到黨團要求。

國民黨團則指出，議會召開所有會議及相關委員會設置與議程，都依地方自治法辦理。邀請市長林智堅進行專案報告是根據「程序委員會」決議，及地方自治法第四十九條「對特定事項有明瞭必要者，得邀請首長或單位主管列席說明」，各縣市議會都有邀請地方首長報告往例。

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