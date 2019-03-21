〈北部〉桃園市大溪遊客服務中心 明起試營運

2019-03-21

〔記者李容萍／大溪報導〕市府風景區管理處為提供造訪大溪老街遊客優質的休憩環境和旅遊體驗，在大溪區中正公園新建的「大溪遊客服務中心」已落成，配合大溪豆干節第二週活動，明（廿二日）起試營運，將提供各項遊客諮詢服務並販售紀念品、伴手禮及文創商品，也供應飲料與特色點心等輕食，且因應大溪日益增多的外籍遊客，同時提供簡易雙語服務。

大溪遊客服務中心外觀配合大溪老街和中正公園濃厚的懷舊氛圍，以日式風格為設計主軸，與鄰近的木藝生態博物館各館舍建築形式互相呼應；服務中心去年底落成後委外由民間經營，由大溪在地黃騰國際行銷公司得標，黃騰公司的負責人為大溪百年品牌「大房豆干」第四代黃建嘉。

黃建嘉表示，服務中心以發展「食文化」、「藝文化」與「旅文化」為重心，結合百年豆製工藝、在地食材、藝術與文化，並以豆類與在地食材發想，內裝採禪風設計，整合在地工藝開辦教育推廣、木藝教室，希望以在地產業帶動觀光產業。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/