〈北部〉桃園市公車運量創新高 去年破6千萬人次

2019-03-21

〔記者謝武雄／桃園報導〕市府交通局從前年四月全面實施市區公車買一送一政策，目前公車路線為二六○條，去年總運量突破六千萬人次，平均每位市民一年搭乘廿七趟公車，創下歷史新高，獲得交通部公路總局公共運輸績效獎勵計畫補助五二四○萬元；副市長游建華昨主持市政會議勉勵交通局的努力，也表示未來會透過智慧化站牌與安全良好的服務措施，讓市民更喜歡搭公車。

平均每位市民年搭27趟 獲5240萬獎勵金

交通局長劉慶豐指出，二○一六年公車總運量為五三五八萬四四○五人次，前年大幅成長為五九二九萬六七○一人次，獲公路總局頒布「金運獎」殊榮及補助獎金八五七○萬元，去年雖然成長放緩，總運量仍突破六千萬人次，達到六○六五萬七八三二人次，較前年成長一三六萬餘人次，也獲得五二四○萬元補助。

持市民卡搭車佔總運量比例逾4成4

交通局長劉慶豐表示，現有的二六○條公車路線，市區公車有一七二條，市府每年編列三億元補助持市民卡者買一送一及上限六十元的優惠，另編列三億元持續推動八十八條免費市民公車；目前持市民卡乘車佔整體運量比例四十四．五三％，另配合機場捷運通車，交通局從去年元旦開始，實施捷運與市區公車間的轉乘優惠、捷運票價優惠及機捷A21站至A23站市區接駁公車區間優惠。

游建華說，交通局去年度推動多項全國首創的交通計畫，包括YouBike納入傷害保險服務，公車買一送一政策，改善候車及停車環境等新創工程設施，同時也透過道安會報的協調，持續改善桃園整體交通環境。

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