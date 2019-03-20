〈北部〉花蓮小黑蚊提早報到 環局噴藥防治

2019-03-20

〔記者花孟璟／花蓮報導〕暖冬效應影響，小黑蚊提早報到，雖然三月又有寒流，仍抵擋不住小黑蚊攻勢，小黑蚊甚至還入侵教室，學生反映「上課也會被咬、會比較不專心」。對此花蓮縣環保局最近也在市區進行噴藥防治。環保局長饒忠說，噴藥效果有限，最好的方式是民眾一起動手，清除周遭環境中的青苔，盡量減少小黑蚊數量。

暖冬效應疑似讓小黑蚊提早在二月下旬大舉出沒，花蓮市松園別館因環境內有松樹遮蔭、草原生態，近日遊客反映「小黑蚊很多」！松園別館委外管理人羅曼玲說，松園的環境比較自然、生態也很豐富「小黑蚊也變成環境的一部分」，也因此常有遊客在戶外座位一坐下來要喝咖啡就被小黑蚊攻擊，除免費提供止癢藥膏，昨天環保局也到松園進行消毒。

花蓮縣政府對面的國立東華大學附小，下課時間孩子在校園跑跳碰玩遊戲，還不至於被蚊子咬，但上課時間坐下來，小黑蚊就會上身。小女生說，上課坐在教室也會被咬，因為很癢會一直想抓「上課就會受到影響，不專心」！

東大附小校長鮑明鈞說，小黑蚊是花蓮特產，雖然花蓮住久了多少對小黑蚊「免疫」，但皮膚比較敏感脆弱的孩子還是很怕蚊子，雖然夏天還沒到，已有小朋友雙腿都是「紅豆冰」。他說，該校一樓教室小黑蚊比較嚴重，已陸續爭取一樓教室加裝紗窗紗門，藉此防堵小黑蚊攻勢。

鼓勵民眾清理青苔

花蓮縣環保局表示，台灣鋏蠓俗稱小黑蚊，幼蟲主要是以藻類、青苔為食，而成蟲是吃花粉及花蜜、也會吸血，叮咬人會導致皮膚紅、熱、腫、痛。今年已展開小黑蚊防治工作，鼓勵民眾清理居家及環境境積水容器、陰暗角落處如有青苔盡量刷洗清除。

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