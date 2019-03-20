〈北部〉傻眼！ 頭城228紀念碑前 要立紅綠燈

2019-03-20

〔記者張議晨／宜蘭報導〕昨天是頭城二二八事件七十二週年紀念日，頭城鎮民代表林詩穎、游錫財等人送花至慶元宮前紀念碑追悼，見到縣府在碑前設置號誌桿基座，鮮花被三角錐及伸縮桿等包圍，追悼儀式宛如在工地舉行；游錫財、林詩穎批評紀念碑位置「不適當」，希望盡速遷移讓事件圓滿。

號誌將立碑正面 位址擺滿交通錐

頭城鎮慶元宮廣場為宜蘭二二八死傷最慘的事發地，一九四七年三月十九日凌晨，包含宜蘭醫院院長郭章垣等共七人在廟前被開槍射殺。

二○一六年縣府推動轉型正義，為受難者立碑紀念，立碑儀式選在案發地廟前廣場，但廟方認為紀念碑具政治爭議，反對廟前設碑；儀式結束後，紀念碑改移至路邊，被批評「甲地事件，乙地立碑」，地方爭取移回廟前迄今未有結果。

72週年追思會宛如在工地 觀感差

縣府近期在慶元宮前重設交通號誌，原位於紀念碑左側的號誌箱、紅綠燈，將被施工單位遷移至碑前，直接擋在紀念碑正面；林詩穎、游錫財等人昨循往例獻花追悼，批評「真的很怪，觀感很差」。

地方促將碑遷回事發地慶元宮廣場

游錫財說，紀念碑現址與歷史事件不符，縣府又將在碑前設置紅綠燈直接擋住，不是面對二二八歷史應有的態度，希望縣府再跟慶元宮爭取，讓紀念碑移至廟前廣場。

宜蘭縣二二八受難者關懷協會理事長張文義昨也到現場追悼；他直言，紀念碑現址並非事發地，擺放位置令人傷心，官方應盡速協助移碑給予家屬尊重。

縣府允諾 溝通號誌位置並協調遷碑

縣府民政處解釋，會跟交通處溝通號誌工程位置，不要擋在紀念碑前，至於將碑遷至廟前廣場，因該處土地為慶元宮向國有財產暑承租使用，縣府會再努力協調。

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