〈北部〉林姿妙願與中簽協議 陸委會提醒注意

2019-03-20

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣長林姿妙預計四月中旬赴上海，參加「宜蘭旅遊推介會」，陸委會副主委邱垂正昨到縣政府拜會林姿妙，了解前往上海相關事宜；林姿妙說，到上海就是要推薦宜蘭農產品與觀光，她願意與中國簽署例如農產品行銷合作協議等合約，行銷宜蘭農產品。

林姿妙預計四月十六日至二十日前往上海，除縣府人員，宜蘭縣觀光協會、旅館公會、民宿協會、觀光工廠協會、博物館家族及農漁會等，也共同組團參加。

參訪團以「小鎮漫遊」主題為架構，推出多種套裝旅遊行程，希望透過推介會、座談會及產業觀摩會等方式，吸引中國旅客到宜蘭旅遊，提升觀光產業。

林姿妙被問到會與中國簽署任何合約嗎？她說，樂見中國跟宜蘭縣政府簽約，只要能把農產品銷售出去，她不會拒絕，例如簽署農產品行銷合作協議等。

邱垂正說，只要是跟商業有關的協議，陸委會樂觀其成，但政府機關與對岸簽署協議，有些注意事項，陸委會已提供法規參考，也建立聯繫管道，全力協助縣府與中國進行健康、永續的交流。

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