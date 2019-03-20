〈北部〉魏應充訪林智堅 評估味全龍落腳新竹市

2019-03-20

〔記者洪美秀／竹市報導〕頂新集團董事長魏應充，昨拜會新竹市長林智堅，了解竹市棒球場未來重建情況及成立中華職棒第五隊「味全龍」主場的可能性，強調竹市是他首先正式拜會的縣市。

據了解，頂新已勘查斗六與高雄澄清湖棒球場場地，頂新集團發言人歐陽劭瑋說，目前主場地還在審慎評估。味全龍組隊，會由職業棒球籌備處以科學化的數據驗證選定主場，在三月底或四月提交領隊及教練團名單。

魏應充說，頂新集團以「味全龍」回歸中華職棒決心不變，期待棒球能感動台灣，展現台灣精神。

魏應充說，頂新「味全龍」加入中華職棒後，對球場及主場的考量不少，希望有數位化的球場、能提供年輕人帶寵物觀賽、舉辦音樂演唱會等，他看準新竹年輕人多，如果能在球場提供看球的年輕人健身場域，將使球場經營更多元。

林智堅表示，他熱切歡迎及期待中華職棒第五隊「味全龍」的主場地能落腳新新竹市，新竹有熱情球迷，市立棒球場位在市區，每場職棒比賽平均觀賽人數超過七千人，新竹人的高消費力也是全國數一數二，更有完整的三級棒球訓練球隊。

林智堅說，市立棒球場因老舊， 恐造成球員受傷，市府決定打掉重蓋，將投入八．七億元重建內野球場、計分板及燈柱全面數位化，預計二○二一年底完工，未來可容納一萬名球迷，市府另規劃興建地下停車場，可容納一千五百輛以上機車。

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