〈北部〉《桃園》國民黨立委初選 3議員完成登記

2019-03-20

〔記者謝武雄／桃園報導〕國民黨桃園市黨部辦理立法委員選舉第三（中壢）、第五（平鎮、龍潭）選區初選登記，繼立委吳志揚、呂玉玲完成登記後，市議員舒翠玲、魯明哲、黃敬平昨天也完成領表登記；第三、五選區立委目前都是國民黨籍，因此被列為單純選區，結果黨內參選爆炸，且登記者都有一定實力，成了熱門選區。

舒翠玲、魯明哲、黃敬平昨都在支持者簇擁下完成領表、登記，其中魯明哲是在第三選區參選，舒翠玲、黃敬平參選第五選區，初選登記到明天截止。

第三選區因現任立委陳學聖將轉戰第六選區，國民黨內形成吳志揚、魯明哲兩雄相爭局面。吳家是中壢望族、三代擔任縣長，吳志揚曾任立委、桃園縣長，地方實力根深柢固；魯明哲曾任中壢市長，參選二屆市議員都獲最高票，得票數足可當選二席議員，兩雄相爭精彩可期。

第五選區方面，呂玉玲為現任立委，舒翠玲是議會悍將，監督市政不遺餘力，而黃敬平由於經常上政論節目，知名度頗高，初選也形成三雄相爭局面。此外，本屆議員選舉意外落馬的謝彰文動向也受矚目，據了解，她因投入壢新醫院集團擔任要職，參選意願不高。

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