〈北部〉砂石車跑台七線 加強違規取締

2019-03-20

〔記者李容萍／復興報導〕石門水庫清淤砂石車頻繁往來台七線，常發生逼車、亂按喇叭、超速、轉彎未減速等引發民怨，北區水資源局（簡稱北水局）為此於昨天召開石門水庫清淤運輸車輛行駛台七線交通安全會議，嚴格要求砂石車落實上午七點至八點、下午四點至五點禁駛時段，且車輛進出管制站以每一分鐘為間隔，避免集結行駛情況。

會議由北水局副局長郭耀程主持，立委孔文吉辦公室主任楊金次、市議員陳瑛及台七線沿線羅浮、澤仁、霞雲里長、里民都出席表達意見，大溪警分局長陳百祿也表達警方加強取締砂石車違規的決心。

郭耀程表示，北水局除嚴格要求砂石車落實執行禁駛時段，車輛進出管制站以每一分鐘為間隔，沿線部落、國小及台七線十九．六公里、十六．五公里處將列為保全重點查核點，每輛車一旦被警方通報取締違規達三次，即禁止該車載運。

此外，砂石車行車記錄器將定期檢查，做為查核及處罰的依據；北水局未來訂定契約前會召集相關單位共同研議，施工前也會召開說明會，希望能多管齊下解決砂石車行駛台七線的交通安全問題，保障沿線居民與用路人的安全。

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