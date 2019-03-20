〈北部〉新竹縣橫山疑毒廢棄物入侵 恐污染水源

2019-03-20

〔記者蔡孟尚／橫山報導〕新竹縣橫山鄉沙坑村一處山谷空地，最近遭人棄置三百多桶易燃性化學廢棄物，鄉長張志弘、縣議員張良印等地方人士到場勘查後懷疑有毒性，擔心污染簡易自來水的水源，已通報環保局初步調查，將追究棄置者刑責。

沙坑村山谷被堆放逾300桶化學廢棄物

新竹縣政府環保局表示，先請警方封鎖現場，環保署北區稽查大隊明天會來採樣送驗，確定這些化學物質屬性後再作後續處理，但當地並非申請許可的事業廢棄物處理場所，地主和行為人已經明顯違反廢棄物清理法規定，可處一年以上，五年以下有期徒刑，得併科一千五百萬元以下罰金，但具體處分要完成調查後才能確定。

已封鎖現場 環署稽查隊明採樣送驗

「這裡是沙坑、大平地兩個簡易自來水廠的上游取水口，把有毒的化學廢棄物堆置在這裡，真的很夭壽！」張志弘和張良印前天傍晚接獲通報後到場會勘，看到好山好水的地方，被人堆了三百多桶貼有「易燃性事業廢棄物」標籤的不明化學物質，有的並被打開，流出惡臭液體，讓他們氣得破口大罵。

位於簡易自來水取水口 憂液體已滲入

環保局表示，經派員調查，初步得知是地主借給朋友暫置這批事業廢棄物，可望循線追查到行為人，裝這些事業廢棄物的方形桶子有些已被破壞拆解，裡面的化學物質潑灑地面，甚至流進附近山溝，到底污染擴散的範圍有多大，要等環保署北區稽查大隊檢測才能確定。

環局：地主借給友人放置 已違反廢清法

張良印說，偏僻的沙坑村透過農村再生計畫，近年來觀光農業和社區營造等發展欣欣向榮，當地居民對這件突如其來的污染案憂心忡忡，擔心破壞地方生態環境，他會要求環保局嚴格追究行為人的責任並求償到底，一定要設法回復污染前的原狀。

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