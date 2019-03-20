〈北部〉國一中豐交流道案 先做北向匝道

2019-03-20

〔記者謝武雄、李容萍／桃園報導〕交通部高速公路局規劃國道一號高架段增設中豐交流道案，由於總經費達七十億元（用地費約六十億元），在國發會撙節經費要求下，市府和高公局協調後，決定先闢建往返台北（北向）匝道，並預留南向匝道結構，高公局已經報請交通部審查中，近期可望轉報行政院審查，建設經費仍依國發會決議由國道基金支應。

挨批做半套 市府：先求有再求好

對此，立委吳志揚認為要做就做全套的中豐交流道，不是只有做一半；交通局副局長張新福表示，吳志揚擔任縣長時就有中豐交流道計畫，當時國發會也對用地費用過高很有意見，因此全案遲未通過，市府目前只能「先求有、再求好」，也樂見吳志揚向中央爭取全套經費，市府會全力配合。

總經費達70億元 徵地費占60億

交通局表示，國道一號增設中壢中豐交流道計畫，於二○一四年提出的可行性研究，規劃於國道一號中壢戰備道段（59K+800），增設全方向交流道（苜蓿葉型）出入中壢區中豐北路，工程總經費約七十億元，單單用地費將近六十億元，由於用地費過高，國發會審議可行性研究報告時，要求儘量減少用地成本。

先做北向用地少 經費只要10.6億

經檢討發現，現況交通量需求約八十％為往返台北地區（北向），採先行闢建北向匝道，並預留南向匝道結構，總經費為十億六千二百萬元，其中用地費七億四千萬元；此外，因五楊高架段在戰備道段附近為銜接平面路段，高度與平面段相同，因此中豐交流道只能連接最外側的高架段，未來闢建後會屬於高架段交流道。

張新福說，原本中豐交流道規劃為苜蓿葉型，就像是四葉幸運草，由於所需車道迴轉空間較大，須徵收土地面積廣大，目前規劃北向匝道是採取類似蘆竹區中正北路的簡易型交流道，用地空間較小，所需費用也較低。

吳志揚昨邀請高公局等單位到中豐交流道現場會勘，他表示於擔任縣長期間，交通部配合五楊高架工程允諾設置中豐北路雙向交流道，未料之後卻以五楊高架主計畫已經結束，中豐交流道是子計畫沒有名目辦理為由拒絕興建，如今端出只有「北上入口、南下出口」的半套交流道，地方無法接受，尤其是交通部規劃的「北上入口、南下出口」，無法提供中壢居民的南下需求。

吳志揚也籲請市政府積極向中央爭取全套計畫，他也會在立法院為地方發聲，同時要求交通部必須在地方召開說明會，將衝擊降到最低。

國一增設中豐交流道北向匝道示意圖

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