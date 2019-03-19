〈北部〉咬筆寫字 花中身障生上台大政治

2019-03-19

〔記者花孟璟／花蓮報導〕大學甄選入學委員會昨公布一○八年繁星推薦錄取榜單，花蓮區六所國私立高中共錄取二○四人，當中七人錄取台灣大學，花蓮高中罹患「先天軟骨發育不全症」的王宣翰錄取台大政治學系政治理論組，他計畫上台大後再透過雙主修或轉系的方式，朝向最有興趣的法律系邁進！

花蓮六校繁星錄取204人

花蓮高中繁星推薦錄取五十人，國立大學佔三十二個，其中王宣翰、劉明翰（機械工程系）二人錄取台大。患有先天性軟骨不全症的王宣翰因手指無法握筆，需趴在床上咬筆寫字，靠著苦讀及努力獲得學測四科五十五級分。教務主任李運生說，現在學生都很有主見，不再配合學校接受媒體訪問。

王宣翰在學測剛放榜時曾受訪提及，將來想要念法律系，不過，法律系門檻較高，需達到全校前一％，他以全校前二％仍錄取台大政治學系政治理論組，他計畫上台大後再透過雙主修或轉系法律系，朝向自己的目標邁進！

花蓮女中繁星錄取四十一人，國立大學廿四人，台大有三人上榜，包括黃悅珊錄取職能治療學系、語文資優班阮泳玲錄取生物產業傳播暨發展學系，去年帶隊榮獲「徐有庠盃台灣青年學生物理辯論競賽」銅牌的戴可葳錄取台大資工系。戴可葳說，她覺得讀書就是廣泛瞭解這個世界，不要因身在偏鄉或身為女性，就自我限制未來的路。

國立玉里高中有五人摘星，四人錄取國立大學。校長江耀淇說，成績最好的劉宇揚錄取成大機械工程系，他的哥哥劉宇翔去年也是玉里高中畢業並且錄取成大，證明偏鄉學生努力也能上好大學。

私立四維高中繁星錄取四十二位，國立大學十二人、台大一人。錄取台大護理系的曹緗妘三年前國中會考2A3B，不算頂尖，三年後上頂大。曹緗妘說，在高雄的大醫院擔任護理師的表姊使她對護理充滿興趣，希望將來幫助需要的人。

私立海星高中共四十一人摘星，國立十四人，錄取台大政治系國際關係組的潘婕宇，擔任扶輪少年服務團長、教育部外交小尖兵，也參加過青少年高峰論壇，熱衷服務性社團的她錄取政治系，師長都為她高興。

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