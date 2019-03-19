〈北部〉宜蘭239人摘星 國立大學過半

2019-03-19

〔記者張議晨、江志雄／宜蘭報導〕大學繁星昨天放榜，宜蘭縣學測唯二滿級分學生，國立蘭陽女中陳郁亭錄取台灣大學外文學系、羅東高中馬家晨錄取台大牙醫系；另，宜蘭高中學生林耘平捨二類組第一志願台大電機系，選擇資工系就讀；全縣高中有二百三十九人透過繁星錄取，國立大學有一百三十六人，比率達五成六九。

宜蘭縣各校錄取繁星情形，三所國立高中，宜中三十八人、國立大學廿四人；蘭女四十八人、國立三十五人；羅高廿六人、國立十五人；兩所私立高中，慧燈錄取七十六人，國立大學四十三人；中道五十一人，國立十九人。

學測唯二滿級分 都進台大

蘭陽女中陳郁亭學測滿級分，最後選擇台大外文系就讀；同校范詠淇、陳品君分別錄取中國醫藥大學、高雄醫學大學牙醫系。陳郁亭說，雖然語文較為煩悶、枯燥，但從小她就接觸外國影視、音樂，還能從影集、動畫認識外國文化，反而不覺得無聊，至於讀書技巧勤能補拙，平常就是多複習。

羅高滿級分的馬家晨錄取台大牙醫系；校長謝寶珠說，羅高一月有四名學生透過特殊學才錄取大學，加上繁星已有三十人成為準大學新鮮人。

宜中林耘平錄取台大資工、朱恆昀錄取台大經濟學系。林耘平學測七十四級分，可錄取台大電機，但選擇資工學系就讀。他說，父親曾當過工程師，自己也曾參與程式設計比賽，對軟體有濃厚興趣，網路、軟體是未來趨勢，因此決定選讀資工。

慧燈中學陳冫朮通過臺北醫學大學醫學系第一階段，他說，父親每週定期赴澎湖行醫義診，他也曾陪同父親赴偏鄉行醫，高一就立定從醫救人志向，盼跟隨父親腳步穿上白袍。

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