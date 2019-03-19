〈北部〉花蓮柚花馬拉松 週日開跑

2019-03-19

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮壽豐、瑞穗、玉里的文旦柚陸續進入開花期，花蓮縣從昨天起到四月七日舉辦系列「柚來花蓮」柚花季系列活動，包括全國首創的柚花馬拉松、柚花健走、柚花溫泉浴、特色餐、公益柚子樹認養、柚花公主選拔，邀請遊客前來體驗。

花蓮的文旦種植面積超過一千公頃，主要集中在瑞穗鄉、共八百公頃，瑞穗鄉農會總幹事黃聖皇說，今年暖冬「沒有冷到」，三月初卻又突然低溫報到，導致今年花期延後一週，預計三月下旬盛開期。

花蓮縣府今年擴大舉辦「柚來花蓮─柚花季系列活動」，自昨天起至四月七日止，系列活動包含首度舉辦的「柚花馬拉松」；結合瑞穗及玉里安通溫泉區合辦的「柚花溫泉浴」；活動期間到瑞穗鄉虎爺溫泉餐廳、本週開幕的瑞穗春天觀光酒店，都可預定到柚花特色餐；另有公益柚樹認養、柚花攝影大賽等六大活動，瑞穗鄉公所則自行加碼在五月份舉辦柚花公主選拔賽。

其中瑞穗鄉承辦的柚花飄香馬拉松，分成六公里、十二公里、廿一公里半馬及四十二公里全馬，將在本週日盛大舉辦，去年底開放報名後迅速秒殺，最後主辦的瑞穗鄉把名額從一千名「擴大」到一千四百名，已報名截止。

本週六上午七點半起，瑞穗鄉鶴岡國小有「柚花健走」，路線深入鶴岡的文旦柚園中，讓遊客吸飽花香，現場也有特色農產品展售、柚花美食等。

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