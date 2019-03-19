〈北部〉2年無敗績 三星國中女子拔河隊全國拔河賽3連霸

2019-03-19

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣三星國中女子拔河隊參加全國拔河錦標賽，八戰全勝，摘下國中女生組冠軍，完成三連霸；隊中的「繩力女超人」最近兩年四處征戰，「只有第一沒有第二」未嘗敗績，為一圓國手夢，選手們吃苦耐勞展現過人拚勁，要締造屬於她們的一頁傳奇。

三星國中女子拔河隊員，以三星國小拔河選手為班底，小五起接受培訓，國中畢業後，爭取加入台北市立景美女中拔河隊，終極目標是成為國手，平均一天訓練三小時，賽前犧牲假期集訓，經過鋼鐵般的磨練，個個練成「女力士」；二○一七年三月至今，光是三屆全國拔河錦標賽就連贏二十多場次，未嘗過敗績。

「繩力女超人」 終極目標當國手

「國內無敵手！」今年全國拔河錦標賽十五日至十七日在國立體育大學舉行，國女組有七隊參賽，每隊都是頂尖好手，歷經三天鏖戰由三星國中封后，校長張煇志大讚「繩力女超人霸氣發威，再為宜蘭爭光」。

張煇志說，三星國中是宜蘭縣拔河運動重點發展學校，體育班有十三名拔河專長學生，由教練吳聖賢、陳姿蓉負責培訓，比賽過程，選手展露力拔山河般的「神力」，各界取其諧音，封為「繩（神）力女超人」，這兩年只要上場，金盃非她們莫屬。

三星國中女子拔河隊所向披靡的關鍵，吳聖賢認為，選手訓練紮實擁有好底子，技術面趨於成熟，更重要是，每人都有國手夢，為了實現夢想，訓練時不怕吃苦，每次比賽全力以赴，上場之際露出霸氣及旺盛鬥志，讓對手望而卻步。

談到未來抱負，選手們希望國中畢業後，能進入景美女中拔河隊銜接，有朝一日當國手，在國際賽事披金戴銀為國爭光，培訓過程雖然吃足苦頭，但見到金牌到手「一切辛苦都是值得」。

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